Dow Jones 30 Industrial
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370,68
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0,75 %
|NYSE-Handel im Fokus
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24.11.2026 18:01:27
Handel in New York: Dow Jones legt mittags zu
Um 17:59 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0,26 Prozent auf 49 722,36 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 23,311 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,717 Prozent leichter bei 49 239,91 Punkten, nach 49 595,31 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 49 959,05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 49 294,49 Einheiten.
Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 52 215,16 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 24.08.2026, den Stand von 53 417,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 46 448,27 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,77 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Nike (+ 4,95 Prozent auf 35,43 USD), Salesforce (+ 4,11 Prozent auf 193,08 USD), Amgen (+ 3,50 Prozent auf 464,75 USD), Merck (+ 2,65 Prozent auf 139,06 USD) und Coca-Cola (+ 2,36 Prozent auf 98,14 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-8,34 Prozent auf 151,28 USD), Cisco (-3,86 Prozent auf 93,06 USD), Goldman Sachs (-3,17 Prozent auf 797,54 USD), Caterpillar (-2,57 Prozent auf 532,99 USD) und Amazon (-1,43 Prozent auf 251,75 USD).
Die teuersten Unternehmen im Dow Jones
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 33 894 891 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,566 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus
Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,92 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|229,50
|-2,03%
|Amgen Inc.
|425,05
|3,15%
|Apple Inc.
|320,70
|0,08%
|Caterpillar Inc.
|487,40
|-2,83%
|Cisco Inc.
|84,94
|-4,50%
|Coca-Cola Co.
|89,55
|1,66%
|Goldman Sachs
|729,80
|-3,00%
|Merck Co.
|127,06
|2,17%
|Microsoft Corp.
|453,55
|0,39%
|Nike Inc.
|32,38
|4,59%
|NVIDIA Corp.
|137,46
|-9,27%
|Salesforce
|176,22
|3,62%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|364,90
|0,61%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|49 739,90
|0,29%
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