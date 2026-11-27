Um 18:00 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 1,11 Prozent auf 50 738,63 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 24,252 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 1,42 Prozent leichter bei 49 469,86 Punkten, nach 50 182,95 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 50 830,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 50 398,29 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 3,04 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 27.10.2026, den Stand von 52 377,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 53 569,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 47 427,12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4,87 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Amazon (+ 3,82 Prozent auf 253,77 USD), Caterpillar (+ 3,46 Prozent auf 562,48 USD), JPMorgan Chase (+ 2,41 Prozent auf 324,37 USD), Cisco (+ 2,35 Prozent auf 96,42 USD) und Goldman Sachs (+ 1,87 Prozent auf 816,04 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil McDonalds (-0,43 Prozent auf 282,29 USD), Procter Gamble (-0,36 Prozent auf 172,60 USD), NVIDIA (-0,32 Prozent auf 148,82 USD), Travelers (-0,27 Prozent auf 405,75 USD) und Coca-Cola (-0,16 Prozent auf 97,43 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 22 141 728 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,708 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 11,09 erwartet. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,53 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at