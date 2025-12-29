Handel in New York: Dow Jones liegt am Nachmittag im Minus

Der Dow Jones zeigt sich heute leichter.

Am Montag fällt der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,51 Prozent auf 48 461,34 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 19,215 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 48 712,47 Punkte an der Kurstafel, nach 48 710,97 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48 390,91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 48 704,83 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47 716,42 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46 316,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, bei 42 992,21 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14,32 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 48 886,86 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 36 611,78 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell IBM (+ 0,66 Prozent auf 307,10 USD), Coca-Cola (+ 0,62 Prozent auf 70,31 USD), Home Depot (+ 0,62 Prozent auf 294,35 EUR), Chevron (+ 0,59 Prozent auf 150,91 USD) und Boeing (+ 0,58 Prozent auf 217,70 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-1,57 Prozent auf 187,53 USD), American Express (-1,16 Prozent auf 376,63 USD), Goldman Sachs (-1,14 Prozent auf 896,72 USD), JPMorgan Chase (-1,01 Prozent auf 324,59 USD) und Caterpillar (-0,80 Prozent auf 578,35 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 13 702 915 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,931 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,64 zu Buche schlagen. Mit 6,76 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at