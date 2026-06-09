Handel in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Plus

Am Dienstagabend hielten sich die Anleger in New York zurück.

Letztendlich ging der Dow Jones den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 50 872,11 Punkten aus dem Dienstagshandel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 20,273 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,416 Prozent auf 50 997,23 Punkte an der Kurstafel, nach 50 786,01 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 50 211,12 Punkte, das Tageshoch hingegen 51 260,92 Zähler.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der Dow Jones mit 49 609,16 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, notierte der Dow Jones bei 47 740,80 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, bei 42 761,76 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,15 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 51 660,40 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Sherwin-Williams (+ 3,67 Prozent auf 310,55 USD), Nike (+ 3,28 Prozent auf 44,65 USD), Procter Gamble (+ 2,46 Prozent auf 148,67 USD), Coca-Cola (+ 2,26 Prozent auf 81,34 USD) und Home Depot (+ 2,25 Prozent auf 276,85 EUR). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Salesforce (-3,94 Prozent auf 175,35 USD), Apple (-3,64 Prozent auf 290,55 USD), Cisco (-3,05 Prozent auf 120,36 USD), Microsoft (-2,02 Prozent auf 403,41 USD) und Chevron (-1,31 Prozent auf 186,76 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 44 798 448 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,300 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at