Handel in New York: Dow Jones nachmittags mit grünem Vorzeichen

Um 20:02 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,54 Prozent stärker bei 52 778,56 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 26,163 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 1,02 Prozent auf 51 959,21 Punkte an der Kurstafel, nach 52 495,88 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 52 798,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 52 392,28 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1,54 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52 048,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52 224,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46 924,74 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9,09 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 2,42 Prozent auf 221,70 USD), Goldman Sachs (+ 2,37 Prozent auf 905,80 USD), Caterpillar (+ 2,10 Prozent auf 740,45 USD), American Express (+ 1,84 Prozent auf 324,21 USD) und Apple (+ 1,46 Prozent auf 344,46 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Alphabet C (ex Google) (-1,66 Prozent auf 330,81 USD), Johnson Johnson (-1,31 Prozent auf 255,96 USD), Procter Gamble (-1,11 Prozent auf 157,55 USD), UnitedHealth (-0,88 Prozent auf 415,58 USD) und Coca-Cola (-0,87 Prozent auf 92,68 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 358 912 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,662 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones präsentiert die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie bietet Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at