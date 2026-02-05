Handel in New York: Dow Jones notiert am Nachmittag im Minus

Der Dow Jones zeigt sich am vierten Tag der Woche im Minus.

Am Donnerstag verbucht der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE Verluste in Höhe von 1,15 Prozent auf 48 932,88 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 18,691 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,359 Prozent auf 49 323,59 Punkte an der Kurstafel, nach 49 501,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 340,90 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48 829,10 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,318 Prozent. Vor einem Monat, am 05.01.2026, wurde der Dow Jones mit 48 977,18 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, wurde der Dow Jones auf 47 311,00 Punkte taxiert. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, bei 44 873,28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,14 Prozent. Bei 49 653,13 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 47 853,04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Merck (+ 2,05 Prozent auf 120,76 USD), Cisco (+ 1,69 Prozent auf 82,53 USD), Johnson Johnson (+ 1,40 Prozent auf 237,76 USD), Travelers (+ 1,40 Prozent auf 299,35 USD) und Coca-Cola (+ 1,38 Prozent auf 78,42 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Salesforce (-4,72 Prozent auf 190,02 USD), Amazon (-4,02 Prozent auf 223,64 USD), Microsoft (-3,15 Prozent auf 401,14 USD), Nike (-2,97 Prozent auf 62,31 USD) und UnitedHealth (-2,78 Prozent auf 268,25 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 24 725 678 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,713 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

2026 weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at