Handel in New York: Dow Jones notiert am Nachmittag im Minus

Am Montag ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Montag verbucht der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 0,27 Prozent auf 52 494,03 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,361 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,027 Prozent auf 52 622,92 Punkte an der Kurstafel, nach 52 637,01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 52 846,51 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 52 351,12 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 51 202,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 48 218,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wurde der Dow Jones mit 44 371,51 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,50 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 53 289,30 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 4,88 Prozent auf 171,29 USD), Chevron (+ 3,08 Prozent auf 181,84 USD), Visa (+ 2,88 Prozent auf 359,01 USD), Microsoft (+ 1,92 Prozent auf 392,49 USD) und American Express (+ 1,55 Prozent auf 356,03 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil NVIDIA (-3,32 Prozent auf 203,96 USD), Boeing (-2,46 Prozent auf 216,81 USD), Caterpillar (-2,16 Prozent auf 931,88 USD), Sherwin-Williams (-1,43 Prozent auf 329,23 USD) und Amgen (-1,28 Prozent auf 358,75 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 13 532 650 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,477 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Salesforce-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index verzeichnet die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at