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Dow Jones im Fokus 01.10.2026 16:02:08

Handel in New York: Dow Jones notiert zum Start im Minus

Handel in New York: Dow Jones notiert zum Start im Minus

Der Dow Jones im Performance-Check.

Um 16:00 Uhr gibt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,19 Prozent auf 50 807,89 Punkte nach. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 25,409 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 1,02 Prozent stärker bei 51 424,84 Punkten, nach 50 906,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51 179,78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 50 801,62 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 1,63 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 52 766,88 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 52 305,24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46 441,10 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,01 Prozent zu. Bei 54 744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit IBM (+ 5,35 Prozent auf 231,69 USD), Salesforce (+ 2,78 Prozent auf 235,96 USD), NVIDIA (+ 1,34 Prozent auf 231,45 USD), Microsoft (+ 1,22 Prozent auf 519,16 USD) und Boeing (+ 0,92 Prozent auf 187,76 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Sherwin-Williams (-1,77 Prozent auf 317,56 USD), Home Depot (-1,53 Prozent auf 247,80 EUR), Walt Disney (-1,42 Prozent auf 103,41 USD), Procter Gamble (-0,83 Prozent auf 144,07 USD) und Amgen (-0,81 Prozent auf 418,11 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 3 389 690 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,838 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

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Boeing Co. 170,96 -0,63% Boeing Co.
Home Depot 251,30 0,02% Home Depot
IBM Corp. (International Business Machines) 201,00 0,15% IBM Corp. (International Business Machines)
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Nike Inc. 28,52 -8,68% Nike Inc.
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Procter & Gamble Co. 128,06 -0,03% Procter & Gamble Co.
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Sherwin-Williams Co. 284,50 -0,39% Sherwin-Williams Co.
Travelers Inc (Travelers Companies) 321,20 -0,09% Travelers Inc (Travelers Companies)
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