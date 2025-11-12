Handel in New York: Dow Jones schließt in der Gewinnzone

Zum Handelsschluss gewann der Dow Jones im NYSE-Handel 0,68 Prozent auf 48 254,82 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19,655 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1,13 Prozent schwächer bei 47 384,51 Punkten, nach 47 927,96 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 48 431,57 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 48 015,79 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 2,46 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Stand von 45 479,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44 458,61 Punkten auf. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 12.11.2024, mit 43 910,98 Punkten bewertet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 13,83 Prozent nach oben. 48 431,57 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 36 611,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit UnitedHealth (+ 3,55 Prozent auf 339,06 USD), Goldman Sachs (+ 3,54 Prozent auf 838,97 USD), Cisco (+ 3,14 Prozent auf 73,96 USD), Nike (+ 1,66 Prozent auf 64,20 USD) und Walt Disney (+ 1,57 Prozent auf 116,65 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Amazon (-1,97 Prozent auf 244,20 USD), Chevron (-1,87 Prozent auf 153,32 USD), Home Depot (-0,82 Prozent auf 318,95 EUR), Apple (-0,65 Prozent auf 273,47 USD) und Amgen (-0,64 Prozent auf 336,28 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 38 765 460 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,176 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie weist mit 8,68 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

