Zum Handelsschluss notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,64 Prozent leichter bei 50 759,42 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 25,384 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 1,28 Prozent stärker bei 52 267,06 Punkten, nach 51 608,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 50 566,98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 51 463,53 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, mit 52 002,41 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 53 459,78 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 46 590,24 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,91 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Cisco (+ 0,62 Prozent auf 95,11 USD), Honeywell Technologies (+ 0,46 Prozent auf 218,96 USD), McDonalds (+ 0,42 Prozent auf 275,82 USD), Amazon (+ 0,05 Prozent auf 257,89 USD) und Caterpillar (+ 0,05 Prozent auf 570,79 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Salesforce (-9,45 Prozent auf 194,52 USD), Nike (-6,30 Prozent auf 35,85 USD), UnitedHealth (-5,42 Prozent auf 389,68 USD), IBM (-4,71 Prozent auf 231,09 USD) und JPMorgan Chase (-2,44 Prozent auf 329,96 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 74 671 229 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,706 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Die Travelers-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Nike-Aktie bietet Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at