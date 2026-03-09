Handel in New York: Dow Jones schlussendlich in der Gewinnzone

Der Dow Jones sprang im NYSE-Handel schlussendlich um 0,50 Prozent auf 47 740,80 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18,505 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,280 Prozent auf 47 634,55 Punkte an der Kurstafel, nach 47 501,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46 615,52 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 47 876,06 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, lag der Dow Jones bei 50 135,87 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 09.12.2025, einen Wert von 47 560,29 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, einen Wert von 42 801,72 Punkten auf.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 1,33 Prozent. Bei 50 512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 46 615,52 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 3,51 Prozent auf 704,82 USD), NVIDIA (+ 2,72 Prozent auf 182,65 USD), Amgen (+ 2,01 Prozent auf 376,97 USD), American Express (+ 1,46 Prozent auf 305,38 USD) und Goldman Sachs (+ 1,29 Prozent auf 832,03 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Cisco (-3,09 Prozent auf 76,21 USD), Home Depot (-2,66 Prozent auf 300,05 EUR), Boeing (-2,64 Prozent auf 225,00 USD), IBM (-2,13 Prozent auf 253,33 USD) und Salesforce (-1,64 Prozent auf 198,79 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 47 737 142 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,737 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Mit 5,50 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at