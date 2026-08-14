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Kursentwicklung 14.08.2026 20:04:18

Handel in New York: Dow Jones schwächelt

Handel in New York: Dow Jones schwächelt

Am Freitagnachmittag herrscht in New York ein ruhiger Handel.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,20 Prozent leichter bei 53 732,84 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 25,017 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,021 Prozent tiefer bei 53 828,55 Punkten, nach 53 839,99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 53 890,84 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 53 673,47 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,628 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wurde der Dow Jones auf 52 508,27 Punkte taxiert. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 14.05.2026, den Stand von 50 063,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 44 911,26 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,06 Prozent nach oben. Bei 54 744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Chevron (+ 1,57 Prozent auf 200,80 USD), Walt Disney (+ 1,20 Prozent auf 106,06 USD), 3M (+ 0,63 Prozent auf 183,80 USD), UnitedHealth (+ 0,53 Prozent auf 401,17 USD) und Caterpillar (+ 0,47 Prozent auf 858,61 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Salesforce (-2,31 Prozent auf 196,71 USD), Cisco (-1,47 Prozent auf 111,80 USD), Amgen (-1,17 Prozent auf 412,97 USD), Sherwin-Williams (-1,08 Prozent auf 357,64 USD) und Home Depot (-1,05 Prozent auf 292,10 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 7 703 330 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,698 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,86 erwartet. Die Nike-Aktie ermöglicht Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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3M Co. 158,15 -0,13% 3M Co.
Amgen Inc. 358,00 -1,05% Amgen Inc.
Caterpillar Inc. 740,80 0,14% Caterpillar Inc.
Chevron Corp. 172,90 0,95% Chevron Corp.
Cisco Inc. 96,64 -0,89% Cisco Inc.
Home Depot 292,35 -1,22% Home Depot
Nike Inc. 35,24 -1,83% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 194,54 -0,42% NVIDIA Corp.
Salesforce 169,58 1,62% Salesforce
Sherwin-Williams Co. 309,50 -1,15% Sherwin-Williams Co.
Travelers Inc (Travelers Companies) 320,60 -0,06% Travelers Inc (Travelers Companies)
UnitedHealth Inc. 347,40 0,23% UnitedHealth Inc.
Walt Disney 92,34 1,49% Walt Disney

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Dow Jones 53 732,41 -0,20%

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