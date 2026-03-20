Handel in New York: Dow Jones startet mit Verlusten

Der Dow Jones gibt am Freitag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Freitag verliert der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE 0,56 Prozent auf 45 762,51 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,086 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,246 Prozent auf 46 134,87 Punkte an der Kurstafel, nach 46 021,43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 46 068,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 45 684,05 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 2,02 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 20.02.2026, den Stand von 49 625,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 48 134,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.03.2025, stand der Dow Jones noch bei 41 953,32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 5,41 Prozent ein. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50 512,79 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 684,05 Punkten.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Verizon (+ 1,62 Prozent auf 50,28 USD), Chevron (+ 1,61 Prozent auf 204,68 USD), Walt Disney (+ 0,56 Prozent auf 99,76 USD), Goldman Sachs (+ 0,39 Prozent auf 812,65 USD) und Home Depot (+ 0,07 Prozent auf 283,60 EUR). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Walmart (-1,93 Prozent auf 118,75 USD), NVIDIA (-1,61 Prozent auf 175,69 USD), Microsoft (-1,23 Prozent auf 384,24 USD), Honeywell (-1,11 Prozent auf 226,48 USD) und IBM (-1,10 Prozent auf 247,61 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 20 164 444 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,750 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 10,07 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,69 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at