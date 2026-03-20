Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Dow Jones-Performance im Blick
|
20.03.2026 16:01:48
Handel in New York: Dow Jones startet mit Verlusten
Am Freitag verliert der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE 0,56 Prozent auf 45 762,51 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,086 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,246 Prozent auf 46 134,87 Punkte an der Kurstafel, nach 46 021,43 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 46 068,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 45 684,05 Punkten.
Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 2,02 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 20.02.2026, den Stand von 49 625,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 48 134,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.03.2025, stand der Dow Jones noch bei 41 953,32 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 5,41 Prozent ein. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50 512,79 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 684,05 Punkten.
Dow Jones-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Verizon (+ 1,62 Prozent auf 50,28 USD), Chevron (+ 1,61 Prozent auf 204,68 USD), Walt Disney (+ 0,56 Prozent auf 99,76 USD), Goldman Sachs (+ 0,39 Prozent auf 812,65 USD) und Home Depot (+ 0,07 Prozent auf 283,60 EUR). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Walmart (-1,93 Prozent auf 118,75 USD), NVIDIA (-1,61 Prozent auf 175,69 USD), Microsoft (-1,23 Prozent auf 384,24 USD), Honeywell (-1,11 Prozent auf 226,48 USD) und IBM (-1,10 Prozent auf 247,61 USD).
Die teuersten Konzerne im Dow Jones
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 20 164 444 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,750 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien
Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 10,07 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,69 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Walmart
|
20.03.26
|Handel in New York: Dow Jones startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
19.03.26
|Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
18.03.26
|Walmart wins patents to give algorithms more sway over prices (Financial Times)
|
18.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.03.26
|Aufschläge in New York: Börsianer lassen Dow Jones schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
16.03.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
16.03.26
|Gewinne in New York: Dow Jones-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
16.03.26
|Börse New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Montagmittag steigen (finanzen.at)
Analysen zu Walmart
|23.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
|17.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Chevron Corp.
|174,90
|0,62%
|Goldman Sachs
|705,00
|0,80%
|Home Depot
|277,50
|-2,12%
|Honeywell
|191,40
|-3,00%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|209,30
|-3,15%
|Microsoft Corp.
|330,70
|-1,61%
|NVIDIA Corp.
|150,46
|-2,61%
|Verizon Inc.
|43,20
|1,29%
|Walmart
|102,94
|-1,49%
|Walt Disney
|85,98
|0,49%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|45 577,47
|-0,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Wochenschluss auf Talfahrt -- ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigten sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.