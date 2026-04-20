Handel in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Abschläge

Der Dow Jones wagt sich am Mittagnicht aus der Reserve.

Um 17:59 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,09 Prozent auf 49 403,96 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 19,359 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 1,33 Prozent leichter bei 48 788,81 Punkten in den Montagshandel, nach 49 447,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 245,60 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49 489,63 Zählern.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 20.03.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 45 577,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 48 488,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, stand der Dow Jones bei 39 142,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,11 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 1,69 Prozent auf 185,22 USD), JPMorgan Chase (+ 1,65 Prozent auf 315,42 USD), Cisco (+ 1,39 Prozent auf 87,45 USD), Travelers (+ 1,20 Prozent auf 304,42 USD) und Apple (+ 0,83 Prozent auf 272,48 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Amazon (-1,64 Prozent auf 246,46 USD), 3M (-1,59 Prozent auf 152,09 USD), NVIDIA (-1,38 Prozent auf 198,90 USD), Microsoft (-1,30 Prozent auf 417,29 USD) und Honeywell (-1,19 Prozent auf 230,77 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 11 219 094 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,167 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,52 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,03 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at