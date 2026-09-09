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Index-Performance im Blick 09.09.2026 20:04:19

Handel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Abschläge

Handel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Abschläge

Der Dow Jones verzeichnet am Nachmittag Verluste.

Um 20:02 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,56 Prozent auf 52 489,48 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 24,991 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,615 Prozent fester bei 53 110,45 Punkten in den Mittwochshandel, nach 52 786,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52 314,61 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52 707,90 Zählern.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 1,17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 54 036,93 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 50 872,11 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, lag der Dow Jones bei 45 711,34 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,49 Prozent zu. Bei 54 744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell IBM (+ 2,58 Prozent auf 238,08 USD), Chevron (+ 1,74 Prozent auf 213,45 USD), Cisco (+ 0,56 Prozent auf 109,78 USD), JPMorgan Chase (+ 0,43 Prozent auf 355,04 USD) und Travelers (+ 0,05 Prozent auf 365,86 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Nike (-2,20 Prozent auf 37,26 USD), Alphabet C (ex Google) (-2,05 Prozent auf 328,51 USD), Procter Gamble (-2,03 Prozent auf 142,62 USD), UnitedHealth (-1,98 Prozent auf 392,91 USD) und Home Depot (-1,91 Prozent auf 267,70 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 8 457 245 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,769 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,28 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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