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Dow Jones-Marktbericht 04.09.2026 20:04:09

Handel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste

Handel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste

Das macht der Dow Jones nachmittags.

Am Freitag verliert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,56 Prozent auf 53 386,83 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,858 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,702 Prozent tiefer bei 53 309,17 Punkten, nach 53 686,11 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 53 635,35 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 53 289,88 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,142 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 54 085,88 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 04.06.2026, einen Wert von 51 561,93 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 04.09.2025, den Wert von 45 621,29 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,34 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Caterpillar (+ 1,12 Prozent auf 809,09 USD), NVIDIA (+ 0,85 Prozent auf 230,40 USD), Home Depot (+ 0,60 Prozent auf 274,90 EUR), Cisco (+ 0,56 Prozent auf 109,22 USD) und IBM (-0,01 Prozent auf 234,68 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Apple (-2,11 Prozent auf 321,28 USD), Microsoft (-1,89 Prozent auf 500,47 USD), Amgen (-1,56 Prozent auf 437,18 USD), Salesforce (-1,35 Prozent auf 260,85 USD) und Walt Disney (-1,30 Prozent auf 105,77 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 16 067 095 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,651 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,98 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,21 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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