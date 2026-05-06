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Marktbericht 06.05.2026 18:02:46

Handel in New York: Dow Jones verbucht mittags Gewinne

Handel in New York: Dow Jones verbucht mittags Gewinne

Der Dow Jones performt am dritten Tag der Woche positiv.

Der Dow Jones klettert im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 1,10 Prozent auf 49 840,65 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 19,503 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,530 Prozent leichter bei 49 037,12 Punkten, nach 49 298,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 49 442,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 49 967,01 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der Dow Jones bereits um 0,858 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 06.04.2026, einen Stand von 46 669,88 Punkten auf. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 06.02.2026, bei 50 115,67 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 06.05.2025, einen Wert von 40 829,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3,01 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Walt Disney (+ 6,38 Prozent auf 106,89 USD), NVIDIA (+ 4,56 Prozent auf 205,46 USD), Sherwin-Williams (+ 4,01 Prozent auf 324,99 USD), Honeywell (+ 3,80 Prozent auf 217,00 USD) und 3M (+ 2,84 Prozent auf 146,87 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Chevron (-4,51 Prozent auf 183,95 USD), Cisco (-3,14 Prozent auf 91,34 USD), Salesforce (-2,12 Prozent auf 183,03 USD), Visa (-1,10 Prozent auf 318,50 USD) und Johnson Johnson (-1,10 Prozent auf 223,08 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 18 101 305 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,111 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,57 erwartet. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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