Handel in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste

Dow Jones-Kurs am ersten Tag der Woche zum Handelsende.

Der Dow Jones fiel im NYSE-Handel schlussendlich um 0,45 Prozent auf 47 739,32 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,178 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,157 Prozent schwächer bei 47 879,60 Punkten, nach 47 954,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 47 611,93 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 47 971,51 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 46 987,10 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, bei 45 514,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 44 642,52 Punkte.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 12,61 Prozent nach oben. Bei 48 431,57 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Walt Disney (+ 2,21 Prozent auf 107,63 USD), Boeing (+ 2,17 Prozent auf 206,27 USD), NVIDIA (+ 1,72 Prozent auf 185,55 USD), Microsoft (+ 1,63 Prozent auf 491,02 USD) und Goldman Sachs (+ 1,42 Prozent auf 866,69 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Procter Gamble (-3,56 Prozent auf 138,34 USD), Nike (-3,52 Prozent auf 63,54 USD), Amgen (-2,63 Prozent auf 321,23 USD), UnitedHealth (-2,20 Prozent auf 323,62 USD) und American Express (-2,18 Prozent auf 362,28 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 41 276 788 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,801 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,88 erwartet. Mit 6,57 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at