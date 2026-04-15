Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste

Am Mittwoch gibt der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 0,46 Prozent auf 48 315,08 Punkte nach. Damit sind die enthaltenen Werte 18,444 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,544 Prozent tiefer bei 48 272,03 Punkten in den Mittwochshandel, nach 48 535,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 48 301,23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 48 709,01 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 1,25 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 46 558,47 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 15.01.2026, den Wert von 49 442,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 40 368,96 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0,139 Prozent zurück. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Nike (+ 3,70 Prozent auf 45,84 USD), Microsoft (+ 3,52 Prozent auf 406,93 USD), Salesforce (+ 2,98 Prozent auf 176,41 USD), Apple (+ 1,87 Prozent auf 263,67 USD) und NVIDIA (+ 1,73 Prozent auf 199,91 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Caterpillar (-3,32 Prozent auf 767,92 USD), Merck (-2,19 Prozent auf 117,33 USD), Cisco (-1,88 Prozent auf 81,06 USD), JPMorgan Chase (-1,73 Prozent auf 305,73 USD) und Sherwin-Williams (-1,48 Prozent auf 328,67 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 13 348 323 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3,903 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

2026 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,19 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at