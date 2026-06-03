Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Verluste

Am Mittwoch gab der Dow Jones via NYSE schlussendlich um 1,21 Prozent auf 50 687,07 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 20,835 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,770 Prozent leichter bei 50 912,84 Punkten, nach 51 307,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 50 687,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 51 220,92 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 0,927 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, den Stand von 49 499,27 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 03.03.2026, bei 48 501,27 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 03.06.2025, einen Wert von 42 519,64 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4,76 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 51 369,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Walmart (+ 3,39 Prozent auf 116,89 USD), Amgen (+ 3,03 Prozent auf 338,22 USD), Caterpillar (+ 1,80 Prozent auf 926,18 USD), Home Depot (+ 1,60 Prozent auf 270,05 EUR) und Sherwin-Williams (+ 1,19 Prozent auf 296,49 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil IBM (-7,17 Prozent auf 305,63 USD), Salesforce (-5,09 Prozent auf 190,61 USD), Honeywell (-5,09 Prozent auf 223,26 USD), NVIDIA (-3,62 Prozent auf 214,75 USD) und American Express (-3,34 Prozent auf 300,57 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 39 671 288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,673 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,67 erwartet. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at