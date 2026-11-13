Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Gewinne

Das macht das Börsenbarometer in New York am Freitag.

Um 15:59 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,09 Prozent aufwärts auf 52 343,78 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 25,404 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,250 Prozent auf 52 427,94 Punkte an der Kurstafel, nach 52 297,09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 52 521,48 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 52 308,92 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 1,36 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 13.10.2026, den Stand von 51 670,10 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 13.08.2026, einen Stand von 53 839,99 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wurde der Dow Jones mit 47 457,22 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 8,19 Prozent. Bei 54 744,33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Apple (+ 1,42 Prozent auf 359,92 USD), Coca-Cola (+ 1,38 Prozent auf 98,78 USD), Nike (+ 1,35) Prozent auf 38,27 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,27 Prozent auf 299,10 USD) und Visa (+ 1,15 Prozent auf 425,13 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Cisco (-3,63 Prozent auf 98,31 USD), NVIDIA (-2,36 Prozent auf 162,27 USD), Home Depot (-1,30 Prozent auf 312,45 EUR), Merck (-0,81 Prozent auf 145,76 USD) und Microsoft (-0,48 Prozent auf 520,48 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 20 246 076 Aktien gehandelt. Mit 4,672 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Nike-Aktie mit 4,29 Prozent 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at