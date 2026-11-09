Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Start Zuschläge

Am Morgen geht es für den Dow Jones erneut nach oben.

Um 15:59 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1,41 Prozent stärker bei 52 006,81 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 25,072 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,403 Prozent auf 51 078,85 Punkte an der Kurstafel, nach 51 285,73 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 52 031,09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 51 643,01 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.10.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 51 654,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 54 036,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 46 987,10 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,49 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Amazon (+ 5,79 Prozent auf 274,31 USD), Caterpillar (+ 5,34 Prozent auf 583,21 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3,61 Prozent auf 294,17 USD), Cisco (+ 2,89 Prozent auf 96,56 USD) und Goldman Sachs (+ 2,80 Prozent auf 893,25 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-5,65 Prozent auf 176,10 USD), Salesforce (-3,44 Prozent auf 214,77 USD), Nike (-1,87 Prozent auf 38,82 USD), Travelers (-1,69 Prozent auf 396,09 USD) und American Express (-1,47 Prozent auf 320,19 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 25 485 044 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4,454 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 10,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,19 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at