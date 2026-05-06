Handel in New York: Dow Jones verbucht Zuschläge

Mit dem Dow Jones geht es heute aufwärts.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 1,14 Prozent fester bei 49 858,42 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,503 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,530 Prozent auf 49 037,12 Punkte an der Kurstafel, nach 49 298,25 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49 442,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 49 967,01 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 0,894 Prozent zu. Vor einem Monat, am 06.04.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 46 669,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.02.2026, wurde der Dow Jones mit 50 115,67 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 06.05.2025, wies der Dow Jones 40 829,00 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,05 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Walt Disney (+ 6,67 Prozent auf 107,18 USD), NVIDIA (+ 4,66 Prozent auf 205,65 USD), Honeywell (+ 3,68 Prozent auf 216,75 USD), Sherwin-Williams (+ 3,41 Prozent auf 323,12 USD) und 3M (+ 2,79 Prozent auf 146,81 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Chevron (-4,01 Prozent auf 184,92 USD), Cisco (-3,11 Prozent auf 91,37 USD), Salesforce (-2,65 Prozent auf 182,04 USD), IBM (-1,67 Prozent auf 225,20 USD) und Johnson Johnson (-0,98 Prozent auf 223,35 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21 834 516 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,111 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,96 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at