Handel in New York: Dow Jones zeigt sich am Mittag schwächer

Um 18:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,16 Prozent schwächer bei 49 380,59 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,170 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,960 Prozent leichter bei 48 987,36 Punkten, nach 49 462,08 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49 621,43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 49 209,76 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der Dow Jones bereits um 1,87 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, lag der Dow Jones bei 47 954,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.10.2025, wurde der Dow Jones mit 46 602,98 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 42 528,36 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Amgen (+ 3,46 Prozent auf 341,60 USD), Home Depot (+ 1,99 Prozent auf 302,55 EUR), Microsoft (+ 1,87 Prozent auf 487,46 USD), Salesforce (+ 1,52 Prozent auf 266,90 USD) und NVIDIA (+ 1,43 Prozent auf 189,92 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil UnitedHealth (-2,51 Prozent auf 340,20 USD), JPMorgan Chase (-2,41 Prozent auf 326,56 USD), Caterpillar (-2,39 Prozent auf 608,20 USD), Nike (-2,17 Prozent auf 63,94 USD) und 3M (-1,92 Prozent auf 163,02 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13 775 630 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,912 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at