Handel in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag leichter

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,49 Prozent schwächer bei 48 831,05 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,846 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,272 Prozent auf 48 938,27 Punkte an der Kurstafel, nach 49 071,56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 49 047,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 48 459,88 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,624 Prozent. Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 30.12.2025, bei 48 367,06 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 30.10.2025, bei 47 522,12 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, bei 44 882,13 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,927 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 49 633,35 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 47 853,04 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Verizon (+ 10,15 Prozent auf 43,85 USD), Chevron (+ 1,50 Prozent auf 173,75 USD), Merck (+ 1,48 Prozent auf 109,94 USD), Coca-Cola (+ 1,36 Prozent auf 74,43 USD) und Walmart (+ 0,86 Prozent auf 118,42 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil American Express (-3,53 Prozent auf 345,85 USD), 3M (-2,41 Prozent auf 152,61 USD), Visa (-2,26 Prozent auf 324,31 USD), Nike (-2,19 Prozent auf 61,23 USD) und UnitedHealth (-2,12 Prozent auf 286,10 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 23 691 289 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,898 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,01 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

