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Dow Jones-Performance 13.10.2026 22:33:48

Handel in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter

Handel in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter

Der Dow Jones gab sich am zweiten Tag der Woche schwächer.

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,35 Prozent leichter bei 51 670,10 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 26,471 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,164 Prozent tiefer bei 51 765,35 Punkten in den Dienstagshandel, nach 51 850,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 51 587,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52 317,32 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 52 573,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der Dow Jones 52 498,64 Punkte auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 13.10.2025, den Wert von 46 067,58 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 6,80 Prozent zu Buche. Bei 54 744,33 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Zähler.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 1,75 Prozent auf 238,01 USD), Visa (+ 1,74 Prozent auf 396,06 USD), IBM (+ 1,66) Prozent auf 230,78 USD), Chevron (+ 1,27 Prozent auf 217,73 USD) und Sherwin-Williams (+ 1,21 Prozent auf 324,10 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Johnson Johnson (-5,73 Prozent auf 248,61 USD), Caterpillar (-3,33 Prozent auf 772,78 USD), Merck (-2,39 Prozent auf 141,98 USD), Boeing (-1,59 Prozent auf 186,49 USD) und Amgen (-1,13 Prozent auf 412,84 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 25 317 767 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,942 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. In puncto Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,41 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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