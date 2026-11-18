Am Mittwoch notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 1,11 Prozent tiefer bei 50 198,17 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,890 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 1,24 Prozent auf 51 386,98 Punkte an der Kurstafel, nach 50 759,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 50 637,70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 50 029,35 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 3,96 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Stand von 52 002,41 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, bei 53 343,40 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 46 091,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,75 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Walt Disney (+ 4,63 Prozent auf 122,36 USD), Amazon (+ 3,82 Prozent auf 267,74 USD), Cisco (+ 2,18 Prozent auf 97,18 USD), Honeywell Technologies (+ 1,71 Prozent auf 222,70 USD) und Nike (+ 1,28 Prozent auf 36,31 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil UnitedHealth (-10,21 Prozent auf 349,91 USD), Chevron (-4,74 Prozent auf 205,88 USD), Merck (-3,90 Prozent auf 137,78 USD), Amgen (-3,07 Prozent auf 443,89 USD) und NVIDIA (-2,89 Prozent auf 150,96 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 74 157 738 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 4,672 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at