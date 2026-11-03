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Kursverlauf 03.11.2026 16:01:47

Handel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Handel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Das macht der Dow Jones.

Um 15:59 Uhr verliert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,56 Prozent auf 51 690,95 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 25,221 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,047 Prozent höher bei 52 008,23 Punkten in den Dienstagshandel, nach 51 983,98 Punkten am Vortag.

Bei 51 593,16 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 51 932,63 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der Dow Jones mit 51 176,96 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 03.08.2026, den Wert von 53 178,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 47 336,68 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,84 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 3,28 Prozent auf 208,69 USD), Caterpillar (+ 1,39 Prozent auf 622,15 USD), Cisco (+ 1,34 Prozent auf 102,97 USD), Microsoft (+ 0,94 Prozent auf 511,91 USD) und Amazon (+ 0,69 Prozent auf 247,34 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Salesforce (-4,41 Prozent auf 216,20 USD), Nike (-2,25 Prozent auf 38,24 USD), Sherwin-Williams (-2,24 Prozent auf 344,49 USD), IBM (-2,15 Prozent auf 247,09 USD) und Apple (-1,76 Prozent auf 332,36 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 4 034 346 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,491 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,88 erwartet. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Microsoft Corp. 492,00 5,43% Microsoft Corp.
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NVIDIA Corp. 180,42 -2,38% NVIDIA Corp.
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