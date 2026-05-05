Handel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester

Am Dienstag klettert der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE um 0,46 Prozent auf 49 166,76 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19,632 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,970 Prozent stärker bei 49 416,66 Punkten in den Dienstagshandel, nach 48 941,90 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 49 009,11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 49 226,83 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46 504,67 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, bei 48 908,72 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 05.05.2025, einen Stand von 41 218,83 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,62 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 2,40 Prozent auf 895,76 USD), Amazon (+ 2,10 Prozent auf 277,75 USD), Cisco (+ 1,19 Prozent auf 93,73 USD), NVIDIA (+ 0,80 Prozent auf 200,07 USD) und Apple (+ 0,77 Prozent auf 278,95 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Home Depot (-1,92 Prozent auf 265,80 EUR), Visa (-1,45 Prozent auf 322,12 USD), Salesforce (-1,37 Prozent auf 182,93 USD), Nike (-0,93 Prozent auf 42,69 USD) und American Express (-0,80 Prozent auf 316,65 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 209 494 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,124 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,93 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at