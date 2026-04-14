Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|Dow Jones-Entwicklung
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14.04.2026 22:34:41
Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels fester
Am Dienstag ging es im Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0,66 Prozent auf 48 535,99 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,365 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,04 Prozent schwächer bei 47 718,21 Punkten in den Dienstagshandel, nach 48 218,25 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 48 192,30 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 48 592,29 Punkten erreichte.
So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46 558,47 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, bei 49 149,63 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 14.04.2025, einen Stand von 40 524,79 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,317 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Amazon (+ 3,81 Prozent auf 249,02 USD), NVIDIA (+ 3,80 Prozent auf 196,51 USD), Nike (+ 3,01 Prozent auf 44,20 USD), Microsoft (+ 2,27 Prozent auf 393,11 USD) und Goldman Sachs (+ 2,11 Prozent auf 909,63 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Chevron (-2,48 Prozent auf 187,02 USD), Salesforce (-0,87 Prozent auf 171,31 USD), JPMorgan Chase (-0,82 Prozent auf 311,12 USD), Coca-Cola (-0,67 Prozent auf 75,90 USD) und Travelers (-0,57 Prozent auf 299,59 USD).
Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 37 455 541 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,897 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus
Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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