Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den Dow Jones auch am Morgen aufwärts.

Um 15:59 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0,64 Prozent auf 48 798,79 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 18,938 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 1,07 Prozent fester bei 49 005,01 Punkten, nach 48 488,59 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48 812,36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 48 546,03 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,421 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 48 134,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 46 924,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, stand der Dow Jones bei 44 025,81 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0,861 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 49 633,35 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 47 853,04 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Merck (+ 1,53 Prozent auf 111,12 USD), UnitedHealth (+ 1,45 Prozent auf 343,35 USD), Walt Disney (+ 1,38 Prozent auf 111,86 USD), American Express (+ 1,32 Prozent auf 356,85 USD) und Chevron (+ 1,26 Prozent auf 167,38 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Microsoft (-1,07 Prozent auf 449,64 USD), Walmart (-0,88 Prozent auf 117,66 USD), Boeing (-0,65 Prozent auf 247,37 USD), Amazon (-0,59 Prozent auf 229,64 USD) und Procter Gamble (-0,45 Prozent auf 146,34 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 5 542 380 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,862 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,19 erwartet. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,15 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at