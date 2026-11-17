Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0,40 Prozent schwächer bei 51 404,06 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,384 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 1,28 Prozent auf 52 267,06 Punkte an der Kurstafel, nach 51 608,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 51 463,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 51 183,68 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 52 002,41 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 17.08.2026, einen Stand von 53 459,78 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 46 590,24 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,25 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern markiert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Nike (+ 4,18 Prozent auf 39,86 USD), Caterpillar (+ 1,64 Prozent auf 579,83 USD), Boeing (+ 1,43 Prozent auf 167,59 USD), Cisco (+ 1,43 Prozent auf 95,87 USD) und Chevron (+ 0,93 Prozent auf 219,17 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-5,33 Prozent auf 390,06 USD), Salesforce (-4,86 Prozent auf 204,38 USD), Home Depot (-3,39 Prozent auf 305,00 EUR), IBM (-1,95 Prozent auf 237,78 USD) und Johnson Johnson (-1,27 Prozent auf 278,95 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10 231 847 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,706 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Die Travelers-Aktie hat mit 11,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,23 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at