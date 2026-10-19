Handel in New York: Gewinne im NASDAQ 100

Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,35 Prozent fester bei 29 582,64 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 1,21 Prozent auf 29 539,31 Punkte an der Kurstafel, nach 29 187,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29 461,32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 29 788,76 Punkten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29 644,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 28 592,66 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 24 817,95 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 17,36 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Datadog A (+ 6,48 Prozent auf 263,14 USD), Sandisk (+ 5,66 Prozent auf 1 372,83 USD), Palantir (+ 5,18 Prozent auf 195,66 USD), Amazon (+ 4,94 Prozent auf 262,35 USD) und Western Digital (+ 4,43 Prozent auf 346,70 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Constellation Energy (-2,89 Prozent auf 263,54 USD), CoreWeave (-2,59 Prozent auf 59,80 USD), Exelon (-2,54 Prozent auf 42,40 USD), Kraft Heinz Company (-2,15 Prozent auf 23,17 USD) und Paccar (-1,72 Prozent auf 108,91 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der CoreWeave-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 14 234 465 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,02 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at