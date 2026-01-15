AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886715 / ISIN: US0463531089

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 15.01.2026 20:04:33

Handel in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Handel in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Der NASDAQ 100 zeigt aktuell eine positive Tendenz.

Um 20:02 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,95 Prozent aufwärts auf 25 708,34 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,18 Prozent auf 25 767,30 Punkte an der Kurstafel, nach 25 465,94 Punkten am Vortag.

Bei 25 644,82 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 25 781,03 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,357 Prozent. Vor einem Monat, am 15.12.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25 067,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24 745,36 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 15.01.2025, einen Stand von 21 237,85 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,99 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 25 873,18 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 086,36 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit KLA-Tencor (+ 8,87 Prozent auf 1 561,74 USD), Applied Materials (+ 7,56 Prozent auf 324,71 USD), ASML (+ 6,22 Prozent auf 1 342,37 USD), Lam Research (+ 6,01 Prozent auf 221,34 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,52 Prozent auf 235,95 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Charter A (-2,97 Prozent auf 196,33 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,58 Prozent auf 174,71 USD), AstraZeneca (-2,23 Prozent auf 94,19 USD), Cognizant (-2,21 Prozent auf 84,78 USD) und CoStar Group (-2,02 Prozent auf 62,58 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 29 343 861 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,883 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 weist die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,62 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu AstraZeneca PLC (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu AstraZeneca PLC (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 200,05 2,11% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Applied Materials Inc. 281,90 2,49% Applied Materials Inc.
ASML Holding NV NY Registered Shs 1 170,00 2,18% ASML Holding NV NY Registered Shs
AstraZeneca PLC (spons. ADRs) 81,00 0,00% AstraZeneca PLC (spons. ADRs)
Charter Inc (A) (Charter Communications) 163,28 -2,72% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Cognizant Corp. 72,84 -0,34% Cognizant Corp.
CoStar Group Inc. 56,07 2,99% CoStar Group Inc.
JD.com Inc (spons. ADRs) 24,90 -1,58% JD.com Inc (spons. ADRs)
KLA-Tencor Corp. 1 356,80 1,86% KLA-Tencor Corp.
Kraft Heinz Company 20,28 -3,08% Kraft Heinz Company
Lam Research Corp. 192,26 2,63% Lam Research Corp.
NVIDIA Corp. 160,72 -0,20% NVIDIA Corp.
Strategy (ex MicroStrategy) 149,45 1,18% Strategy (ex MicroStrategy)

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 529,26 -0,07%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen