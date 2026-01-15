Handel in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Um 20:02 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,95 Prozent aufwärts auf 25 708,34 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,18 Prozent auf 25 767,30 Punkte an der Kurstafel, nach 25 465,94 Punkten am Vortag.

Bei 25 644,82 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 25 781,03 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,357 Prozent. Vor einem Monat, am 15.12.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25 067,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24 745,36 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 15.01.2025, einen Stand von 21 237,85 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,99 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 25 873,18 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 086,36 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit KLA-Tencor (+ 8,87 Prozent auf 1 561,74 USD), Applied Materials (+ 7,56 Prozent auf 324,71 USD), ASML (+ 6,22 Prozent auf 1 342,37 USD), Lam Research (+ 6,01 Prozent auf 221,34 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,52 Prozent auf 235,95 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Charter A (-2,97 Prozent auf 196,33 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,58 Prozent auf 174,71 USD), AstraZeneca (-2,23 Prozent auf 94,19 USD), Cognizant (-2,21 Prozent auf 84,78 USD) und CoStar Group (-2,02 Prozent auf 62,58 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 29 343 861 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,883 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 weist die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,62 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at