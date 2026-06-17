Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittag fester

Der NASDAQ 100 befindet sich derzeit im Aufwind.

Am Mittwoch notiert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,49 Prozent fester bei 30 116,31 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,643 Prozent auf 30 160,74 Punkte an der Kurstafel, nach 29 968,13 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 29 968,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 208,94 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,573 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29 125,20 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 17.03.2026, den Wert von 24 780,42 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 17.06.2025, einen Stand von 21 719,08 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 19,48 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Applied Materials (+ 7,55 Prozent auf 611,14 USD), Arm (+ 6,52 Prozent auf 422,17 USD), ASML (+ 6,45 Prozent auf 1 920,22 USD), Synopsys (+ 5,64 Prozent auf 473,66 USD) und Marvell Technology (+ 5,42 Prozent auf 293,78 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Meta Platforms (ex Facebook) (-3,24 Prozent auf 580,77 USD), Old Dominion Freight Line (-3,00 Prozent auf 224,67 USD), AppLovin (-2,77 Prozent auf 500,95 USD), Charter A (-2,76 Prozent auf 137,87 USD) und Zoom Communications (-2,53 Prozent auf 89,74 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 7 799 350 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,429 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 2,60 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at