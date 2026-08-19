Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen

Beim NASDAQ 100 stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Am Mittwoch geht es im NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0,01 Prozent auf 29 495,13 Punkte nach oben. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,305 Prozent auf 29 580,85 Punkte an der Kurstafel, nach 29 490,96 Punkten am Vortag.

Bei 29 652,30 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 29 288,75 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 2,17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der NASDAQ 100 bei 28 592,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 28 818,84 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23 384,77 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 17,02 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 13,75 Prozent auf 105,24 USD), Marvell Technology (+ 8,19 Prozent auf 233,69 USD), Copart (+ 6,00 Prozent auf 33,40 USD), Thomson Reuters (+ 5,44 Prozent auf 106,38 USD) und MercadoLibre (+ 4,69 Prozent auf 1 862,60 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Nebius (-7,86 Prozent auf 228,90 USD), Astera Labs (-6,46 Prozent auf 283,84 USD), CrowdStrike (-5,73 Prozent auf 200,72 USD), Seagate Technology (-5,66 Prozent auf 852,57 USD) und Lam Research (-5,60 Prozent auf 309,57 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 499 584 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,696 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 präsentiert die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,46 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at