Handel in New York: NASDAQ 100-Anleger bekommen schlussendlich kalte Füße

Unter den Anlegern in New York machte sich zum Handelsschluss Panik breit.

Schlussendlich bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 3,29 Prozent tiefer bei 29 347,27 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 29 369,25 Zählern und damit 3,22 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (30 347,08 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29 276,98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 748,72 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29 481,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 24 188,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 21 856,33 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 16,43 Prozent. Bei 30 762,20 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Axon Enterprise (+ 5,61 Prozent auf 433,04 USD), Thomson Reuters (+ 5,43 Prozent auf 80,71 USD), GE HealthCare Technologies (+ 5,08 Prozent auf 63,72 USD), Automatic Data Processing (+ 2,75 Prozent auf 220,50 USD) und American Electric Power (+ 2,64 Prozent auf 133,74 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Sandisk (-13,64 Prozent auf 1 963,60 USD), Micron Technology (-13,18 Prozent auf 1 051,77 USD), Arm (-10,14 Prozent auf 366,39 USD), Astera Labs (-9,70 Prozent auf 397,02 USD) und Marvell Technology (-9,36 Prozent auf 279,04 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 51 660 840 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,464 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 2,29 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at