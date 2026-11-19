Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 2,21 Prozent leichter bei 26 517,05 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 1,69 Prozent fester bei 27 574,24 Punkten, nach 27 116,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 26 481,82 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27 749,35 Zählern.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 3,73 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 29 529,34 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 19.08.2026, mit 29 426,02 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 24 640,52 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5,20 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell PDD (+ 11,04 Prozent auf 86,00 USD), Palo Alto Networks (+ 6,42 Prozent auf 361,73 USD), Western Digital (+ 2,98 Prozent auf 296,78 USD), CrowdStrike (+ 2,71 Prozent auf 243,46 USD) und Axon Enterprise (+ 2,09 Prozent auf 306,98 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Nebius (-9,39 Prozent auf 96,92 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-7,72 Prozent auf 489,19 USD), CoreWeave (-6,10 Prozent auf 44,91 USD), DoorDash (-5,80 Prozent auf 157,13 USD) und Shopify A (-5,34 Prozent auf 131,97 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 71 997 288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4,660 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,29 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at