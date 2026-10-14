Handel in New York: NASDAQ 100 beginnt Handel im Minus

Der NASDAQ 100 gibt seine Gewinne vom Vortag heute wieder ab.

Um 16:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,00 Prozent tiefer bei 30 264,31 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,829 Prozent tiefer bei 30 316,02 Punkten in den Handel, nach 30 569,48 Punkten am Vortag.

Bei 30 436,60 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 30 253,80 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 1,73 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29 127,16 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 14.07.2026, mit 29 586,29 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24 579,32 Punkte.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 20,07 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Take Two (+ 2,79 Prozent auf 205,90 USD), Amgen (+ 2,46 Prozent auf 423,00 USD), Intuit (+ 2,25 Prozent auf 308,22 USD), Walmart (+ 1,88 Prozent auf 114,39 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 1,71 Prozent auf 493,52 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil CoreWeave (-12,75 Prozent auf 67,89 USD), Nebius (-8,54 Prozent auf 189,19 USD), Palo Alto Networks (-5,15 Prozent auf 376,59 USD), Astera Labs (-4,13 Prozent auf 311,96 USD) und Lumentum (-3,84 Prozent auf 950,01 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 ist die CoreWeave-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 225 703 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,866 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die Micron Technology-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,14 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at