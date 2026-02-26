Handel in New York: NASDAQ 100 gibt letztendlich nach

Zum Handelsende tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,16 Prozent schwächer bei 25 034,37 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,201 Prozent auf 25 278,25 Punkte an der Kurstafel, nach 25 329,04 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 25 288,23 Punkte, das Tagestief hingegen 24 820,55 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,396 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 26.01.2026, bei 25 713,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 236,94 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 26.02.2025, den Wert von 21 132,92 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 0,682 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 26 165,08 Punkte. Bei 24 387,47 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Atlassian (+ 8,53 Prozent auf 79,43 USD), Zscaler (+ 7,49 Prozent auf 167,36 USD), Cognizant (+ 5,94 Prozent auf 64,97 USD), Axon Enterprise (+ 5,77 Prozent auf 550,19 USD) und Datadog A (+ 5,56 Prozent auf 116,46 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Zoom Communications (-11,58 Prozent auf 75,54 USD), Enphase Energy (-5,61 Prozent auf 45,77 USD), Synopsys (-5,16 Prozent auf 426,00 USD), Applied Materials (-4,87 Prozent auf 375,72 USD) und Lam Research (-4,17 Prozent auf 239,07 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Netflix-Aktie aufweisen. 18 651 860 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,965 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,87 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,53 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at