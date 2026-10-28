Handel in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ 100 gibt seine Gewinne vom Vortag am dritten Tag der Woche wieder ab.

Um 15:58 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,01 Prozent schwächer bei 29 647,98 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,272 Prozent höher bei 29 732,04 Punkten in den Handel, nach 29 651,44 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 618,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 29 798,66 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 2,05 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 30 276,81 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, lag der NASDAQ 100 bei 27 763,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 26 012,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 17,62 Prozent aufwärts. Bei 31 361,37 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit GE HealthCare Technologies (+ 7,35 Prozent auf 76,34 USD), Micron Technology (+ 4,38 Prozent auf 969,47 USD), Sandisk (+ 4,26 Prozent auf 1 360,38 USD), Moderna (+ 3,51 Prozent auf 215,26 USD) und Lam Research (+ 3,32 Prozent auf 248,85 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Baker Hughes (-6,07 Prozent auf 55,42 USD), Old Dominion Freight Line (-5,58 Prozent auf 176,60 USD), Teradyne (-5,09 Prozent auf 307,21 USD), SpaceX (-3,08 Prozent auf 144,01 USD) und Paccar (-3,01 Prozent auf 100,61 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 8 275 257 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4,724 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,66 Prozent.

Redaktion finanzen.at