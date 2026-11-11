Handel in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Plus

Für den NASDAQ 100 ging es am Mittwoch aufwärts.

Zum Handelsende tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,28 Prozent höher bei 28 374,25 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 1,90 Prozent fester bei 28 267,33 Punkten, nach 27 740,80 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 28 102,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 28 593,52 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 4,07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 30 883,15 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 29 525,48 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 11.11.2025, den Stand von 25 533,49 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,57 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit CoreWeave (+ 24,71 Prozent auf 60,77 USD), Nebius (+ 15,44 Prozent auf 154,69 USD), Sandisk (+ 13,69) Prozent auf 977,69 USD), Arm (+ 12,05 Prozent auf 203,36 USD) und Micron Technology (+ 11,89 Prozent auf 811,30 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Airbnb (-3,09 Prozent auf 181,13 USD), SpaceX (-2,33 Prozent auf 139,75 USD), Microsoft (-2,26 Prozent auf 521,13 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-1,97 Prozent auf 628,77 USD) und Amazon (-1,74 Prozent auf 266,17 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 61 740 919 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,569 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at