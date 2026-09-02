Handel in New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Plus

Wenig Veränderung ist am Mittwoch in New York zu beobachten.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,20 Prozent stärker bei 29 134,32 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,211 Prozent tiefer bei 29 016,00 Punkten in den Handel, nach 29 077,22 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 29 165,62 Punkte, das Tagestief hingegen 28 971,90 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0,918 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der NASDAQ 100 bei 28 274,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der NASDAQ 100 30 660,60 Punkte auf. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 23 231,11 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 15,58 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Alnylam Pharmaceuticals (+ 8,35 Prozent auf 266,65 USD), NVIDIA (+ 4,36 Prozent auf 226,92 USD), Teradyne (+ 3,27 Prozent auf 346,42 USD), NXP Semiconductors (+ 3,14 Prozent auf 229,38 USD) und Comcast (+ 2,91 Prozent auf 27,07 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Palo Alto Networks (-8,64 Prozent auf 330,79 USD), Palantir (-6,82 Prozent auf 167,65 USD), Datadog A (-5,21 Prozent auf 212,18 USD), CrowdStrike (-4,96 Prozent auf 204,40 USD) und Fortinet (-4,57 Prozent auf 154,46 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 157 812 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,598 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,19 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at