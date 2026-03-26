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NASDAQ 100-Marktbericht 26.03.2026 18:01:30

Handel in New York: NASDAQ 100 notiert am Donnerstagmittag im Minus

Handel in New York: NASDAQ 100 notiert am Donnerstagmittag im Minus

So bewegt sich der NASDAQ 100 am Donnerstagmittag.

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 1,54 Prozent tiefer bei 23 791,63 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,03 Prozent auf 23 913,19 Punkte an der Kurstafel, nach 24 162,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 24 029,51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 769,96 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,97 Prozent. Vor einem Monat, am 26.02.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 25 034,37 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 26.12.2025, einen Stand von 25 644,39 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, bei 19 916,99 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 5,61 Prozent ein. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26 165,08 Punkten. Bei 23 759,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Diamondback Energy (+ 3,53 Prozent auf 202,93 USD), Fortinet (+ 2,55 Prozent auf 80,90 USD), Palo Alto Networks (+ 2,30 Prozent auf 156,74 USD), Atlassian (+ 2,26 Prozent auf 67,96 USD) und Zoom Communications (+ 2,13 Prozent auf 79,77 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil AppLovin (-8,90 Prozent auf 397,81 USD), Lam Research (-8,04 Prozent auf 214,68 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-6,91 Prozent auf 553,78 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-6,13 Prozent auf 206,77 USD) und Applied Materials (-6,13 Prozent auf 346,71 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 18 188 890 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,759 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,00 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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