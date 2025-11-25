Handel in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Plus

Schlussendlich wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Zum Handelsende ging es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,58 Prozent nach oben auf 25 018,36 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 24 790,07 Zählern und damit 0,337 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (24 873,85 Punkte).

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 25 069,54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 542,72 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 25 358,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 23 425,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2024, wies der NASDAQ 100 20 804,89 Punkte auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 19,27 Prozent zu. Bei 26 182,10 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Zoom Communications (+ 9,85 Prozent auf 86,34 USD), Dollar Tree (+ 5,40 Prozent auf 105,66 USD), Analog Devices (+ 5,27 Prozent auf 252,02 USD), Applied Materials (+ 5,00 Prozent auf 242,46 USD) und Lululemon Athletica (+ 4,62 Prozent auf 177,51 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil AMD (Advanced Micro Devices) (-4,15 Prozent auf 206,13 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,83 Prozent auf 172,19 USD), NVIDIA (-2,59 Prozent auf 177,82 USD), Arm (-2,43 Prozent auf 131,44 USD) und Netflix (-2,40 Prozent auf 104,40 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 72 128 160 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,773 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

2025 verzeichnet die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at