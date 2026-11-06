Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Um 20:02 Uhr erhöht sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,69 Prozent auf 27 079,95 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,56 Prozent auf 27 045,26 Punkte an der Kurstafel, nach 26 629,81 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 27 316,09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 26 887,69 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 5,19 Prozent nach unten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 31 224,69 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 06.08.2026, einen Stand von 29 373,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 25 130,04 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,43 Prozent aufwärts. 31 361,37 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. 22 841,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Rocket Lab (+ 12,89 Prozent auf 51,92 USD), Airbnb (+ 11,65 Prozent auf 189,95 USD), AppLovin (+ 10,14 Prozent auf 392,20 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,16 Prozent auf 441,45 USD) und Intel (+ 8,11 Prozent auf 56,49 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Axon Enterprise (-16,58 Prozent auf 319,15 USD), Microchip Technology (-11,72 Prozent auf 57,25 USD), DexCom (-5,01 Prozent auf 80,23 USD), Thomson Reuters (-4,05 Prozent auf 113,33 USD) und Intuit (-3,76 Prozent auf 341,51 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 23 730 116 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4,544 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 3,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at