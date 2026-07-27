Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Am ersten Tag der Woche ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Um 20:02 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,65 Prozent auf 27 945,38 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,01 Prozent auf 28 412,31 Punkte an der Kurstafel, nach 28 128,34 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 28 460,20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 27 786,54 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Stand von 29 118,24 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, bei 27 305,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23 272,25 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,87 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 30 762,20 Punkten. 22 841,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Workday (+ 10,51 Prozent auf 149,56 USD), Shopify A (+ 10,23 Prozent auf 125,39 USD), Thomson Reuters (+ 8,48 Prozent auf 97,80 USD), Autodesk (+ 7,85 Prozent auf 226,22 USD) und Palantir (+ 7,35 Prozent auf 131,95 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Sandisk (-12,58 Prozent auf 1 255,87 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-7,72 Prozent auf 481,65 USD), Lumentum (-7,56 Prozent auf 705,32 USD), Lam Research (-6,97 Prozent auf 283,94 USD) und ASML (-6,80 Prozent auf 1 637,55 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 17 318 792 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4,385 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,38 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at