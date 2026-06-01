Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,39 Prozent stärker bei 30 451,98 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,125 Prozent auf 30 295,25 Punkte an der Kurstafel, nach 30 333,18 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 30 498,94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30 241,20 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 01.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 27 710,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 24 960,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 21 340,99 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 20,81 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30 498,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Arm (+ 18,56 Prozent auf 418,86 USD), Datadog A (+ 10,53 Prozent auf 273,40 USD), Zscaler (+ 10,53 Prozent auf 154,44 USD), Intuit (+ 8,29 Prozent auf 359,02 USD) und Workday (+ 7,93 Prozent auf 157,78 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen QUALCOMM (-6,55 Prozent auf 234,59 USD), Enphase Energy (-6,36 Prozent auf 64,01 USD), Constellation Energy (-5,58 Prozent auf 271,70 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,87 Prozent auf 151,34 USD) und Starbucks (-3,16 Prozent auf 96,03 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21 524 918 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,380 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

2026 weist die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at