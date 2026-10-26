Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 1,19 Prozent stärker bei 29 302,54 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,325 Prozent auf 29 051,58 Punkte an der Kurstafel, nach 28 957,53 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 29 404,44 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 011,91 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, lag der NASDAQ 100 bei 30 608,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 28 128,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 25 358,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 16,25 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Lumentum (+ 8,43 Prozent auf 819,90 USD), Synopsys (+ 6,23 Prozent auf 456,92 USD), Tesla (+ 6,06 Prozent auf 394,79 USD), NXP Semiconductors (+ 4,95 Prozent auf 246,56 USD) und Arm (+ 4,95 Prozent auf 220,75 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen MercadoLibre (-8,96 Prozent auf 1 647,91 USD), PayPal (-4,24 Prozent auf 49,06 EUR), Netflix (-3,99 Prozent auf 63,22 USD), Adobe (-3,37 Prozent auf 254,94 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-3,05 Prozent auf 141,56 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12 622 436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,537 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

2027 weist die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at