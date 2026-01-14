Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer

Der NASDAQ 100 ging mit Verlusten aus dem Handelstag.

Der NASDAQ 100 sank im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,07 Prozent auf 25 465,94 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,646 Prozent schwächer bei 25 575,57 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25 741,95 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 25 266,20 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 624,19 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,589 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 25 196,73 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24 579,32 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.01.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 20 757,41 Punkte taxiert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,66 Prozent auf 179,33 USD), Kraft Heinz Company (+ 3,45 Prozent auf 24,32 USD), CoStar Group (+ 3,32 Prozent auf 63,87 USD), Intel (+ 3,02 Prozent auf 48,72 USD) und Cognizant (+ 2,64 Prozent auf 86,70 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil AppLovin (-7,61 Prozent auf 617,76 USD), Intuit (-6,39 Prozent auf 566,60 USD), Airbnb (-5,20 Prozent auf 132,79 USD), Biogen (-5,04 Prozent auf 169,31 USD) und Atlassian (-4,30 Prozent auf 131,96 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 41 016 913 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,858 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at